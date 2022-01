Si bien terminaron su relación hace mucho tiempo, los escándalos en el vínculo entre Luciana Salazar y Martín Redrado siguen a la orden del día. Entre juicios y compensaciones económicas, siguen surgiendo polémicas entre ellos, que tendrían que ver con supuesta paternidad del economista, de la hija de la modelo, Matilda.

.

Algunos días atrás, Salazar compartió un comunicado de disculpa de su expareja, el cual él debería haber publicado y no lo hizo. Como el expresidente del Banco Central no cumplió lo pactado, la actriz manifestó visiblemente enojada: "Las disculpas de Martín Redrado, que se comprometió a publicarla en sus redes sociales. Firmadas de puño y letra por él. Mentile a los medios, a la Justicia no vas a poder".

El documento con las disculpas de Martín Redrado a Luciana Salazar.

Por lo que parece, en las últimas horas la furia de modelo aumentó y acudió a su Instagram para hacer un nuevo descargo fulminante. "Cuanta más venganza y daño te puede hacer un hombre al cual le dijiste que no estabas más enamorada y no lo puede aceptar. ¡Locura extrema! Miedo", expresó.

Luciana Salazar disparó nuevamente contra Martín Redrado.

Luego, Luli reveló que el motivo de sus fuertes palabras tienen que ver justamente con aquel documento: "Pensé que separados se iban a terminar los problemas y todo lo contrario, él los acrecentó. Pensé que esas disculpas eran sinceras, que por pedido de él, para que yo no recurra a la justicia y ponerle fin definitivamente de una forma madura. Pero cuando alguien sigue con bronca..."

Luciana Salazar acudirá a la Justicia.

Hacia el final, la mamá de Matilda dio a conocer cuál será su paso siguiente en todo este asunto. "Dañandote constantemente, la única forma que queda desgraciadamente es recurrir a la Justicia. Lamentable y avergonzante todo el accionar de esta persona", concluyó molesta.