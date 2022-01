Luciana Salazar está en el ojo de la tormenta ya que en los últimos días, la acusaron de teñirle el pelo a su hija Matilda, para que sea más rubia de lo que naturalmente es. Una cuenta en Twitter subió fotos como prueba, con el cabello de la nena visiblemente debilitado, por lo que dio lugar a todo tipo de elucubraciones sobre el tema.

Por su parte, Salazar está empeñada en saber quién fue el o la responsable de ese mensaje y escribió un fuerte descargo en Instagram, que apuntaría a Martín Redrado, su expareja, con quien mantiene una pésima relación.

El tuit de la polémica contra Luciana Salazar.

"Hoy me dijeron que detrás de un hater que no tiene identidad, hay alguien que te quiere dañar (aunque en mi caso no lo logre. Hay una sola persona que busca dañarme constantemente. No quisiera pensar que esta persona tiene algo que ver con esto", comenzó la rubia.

"Siento que se busca tapar en la prensa con esto ciertos comentarios que hice en estos días. Una noticia tapa otra. Por suerte contraté a los mejores abogados, especialistas en estos temas. Vamos a ir a fondo con esto hasta averiguar quién se esconde detrás de toda esta artimaña para desprestigiarme. Y lo peor, metiéndose con una menor, utilizando cuentas falsas "trolls" para lograr su objetivo", agregó.

Además, deslizó una teoría: "¿Habrá una agencia de comunicación ayudando a colaborar con todo esto?".

Mirá el descargo completo de Luciana Salazar que sería contra Martín Redrado

Luciana Salazar deslizó que quieren "desprestigiarla".