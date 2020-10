La primera en burlarse de los temblores de Nacha Guevara fue Lola Latorre. Luego la siguió su mamá Yanina y por último su compañero del "Cantando", Lucas Spadafora.

A pesar de que en una de las primeras galas el joven influencer se largó a llorar de la emoción por la devolución de la jurado, en un vivo junto a Lola y Yanina Latorre imitó sin piedad a la cantante, burlándose de los movimientos de su cabeza.

Luego de ser repudiado fuertemente en las redes sociales, Spadafora pidió perdón y culpó a los medios.

"Bueno gente, llegué a casa y quería frenar un rato y hablar un segundito con ustedes de todo lo que se estuvo hablando hoy de los videos de Nacha, de la burla…", arrancó el mediático en sus historias de Instagram.

Y reconoció: "Simplemente quería, primero que nada, pedirle disculpas a Nacha y a toda la gente que se haya sentido ofendida. Quiero aclarar que de ninguna manera el chiste sale con la intención de lastimar a alguien, ni hacer una burla a una condición ni una enfermedad. La gente que me consume hace rato o me conoce sabe quién soy y que mi humor no se basa en eso".

"Fue un error del cual me hago cargo. Estoy acá para aprender, para equivocarme como todos y aprender de nuestros errores, pero simplemente eso. De verdad quería aclarar que no viene desde un lugar de maldad, y que toda esta situación me angustia un montón y me pone súper triste. Pero también me hago cargo de las consecuencias", agregó.

.

Sin embargo, para terminar responsabilizó a los medios de tergiversar la intención de sus dichos: "Quería que lo escuchen de mi parte porque a veces los medios cambian un montón de cosas pero la gente que me conoce sabe que no fue con la intención de lastimar los sentimientos de nadie y si fue así, de vuelta disculpas. Estoy aprendiendo de todo lo que está pasando".

¡Mirá el video del arrepentimiento de Lucas Spadafora!