Lucas Spadafora tuvo un 2020 muy agitado, ya sea por su participación en el "Cantando" junto a Lola Latorre, en el que protagonizó un incómodo momento al burlarse de los temblores de Nacha Guevara, como por contagiarse coronavirus.

Sin embargo, para poder relajarse, el influecer decidió tomarse unas extensas vacaciones en México. Aunque tuvo una estadía muy placentera, de la cual compartió varios detalles en las redes, su vuelta estuvo marcada por un tenso momento.

"Esto no lo quería contar mientras estaba allá porque no quería tener problemas pero la policía me robó 100 dólares yendo al aeropuerto", comenzó al dejar a todos sus seguidores con la expectativa.

"Yo estaba yendo al aeropuerto, estaba manejando solo por tomarme mi vuelo devuelta(...) Iba tranca, de repente un camino sin luz, 10km apagado total. En eso se me pone una patrulla atrás y me frena. Se me pone un policía de un lado y un policía del otro en el medio de la jungla oscuridad total. Me dijeron que tenía exceso de velocidad. Me saca el registro y me dic. 'a ver soplame la mano', y me dice que estoy excedido de alcohol", manifestó en las redes.

El instagrammer contó todos los detalles de su detención en México.

"Ahí es cuando me dicen que me van a llevar detenido 24 hs. Ahí fue cuando yo me desesperé porque tenía que llegar al vuelo. Saqué 100 dólares y todavía no lo puedo asimilar. La gente que vive allá te dicen que no tengas más de 500 pesos en la billetera porque la policía suele hacer esas cosas. Tengan cuidado", terminó.