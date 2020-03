¡Ni los famosos se salvan! Lourdes Sánchez sufrió un robo en un local de ropa este sábado y decidió contarlo a través de sus historias de Instagram con la intención de concientizar a sus seguidores sobre la inseguridad.

"Fui a cambiar el regalo que me hicieron las angelitas por mi cumpleaños. Una gift card. Y sentí que me había tocado la cartera. Al principio pensé que estaba en estado de paranoia. Pero efectivamente, estaba tan segura, que revisé y me faltaba mi celular. Enseguida, tomé del brazo a la mina que estaba cerca mío y le dije que me lo devolviera", comenzó a relatar la bailarina.

.

No obstante, la ladrona sacó el celular de la panelista de su bolso y trató de negarle el robo en la cara. "Increíble, esta mina me pide perdón. ¿Perdón de qué? ¿De robarme? Tenía mi teléfono en su cartera. Una caradura. Una no está preparada para vivir situaciones así. Se armó una revolución en el local, pero nadie hizo nada. Y se fue caminando como si nada. ¿Moraleja? Tenemos que estar atentas, tengan cuidado", concluyó.