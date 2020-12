Lourdes Sánchez atravesó un mal momento cuando volvía de un shopping de Palermo junto a su pareja "Chato" Prada y su hijo Valentín. Según relató la bailarina a través de su cuenta de Instagram, dejaron las bolsas en el baúl del auto y bajaron a tomar un helado pero cuando volvieron se dieron cuenta que le habían robado todo lo que compraron.

Angustiada y con visible fastidio, Lourdes expresó: “Informo que he sido robada. ¡Tengo una amargura!". Y continuó sobre la modalidad que utiizaron los delincuentes para robarle: "Pero les quiero contar más que nada para que estén atentos. Yo, como una boluda, con Pablo (Prada) caímos. Vengo del shopping y dejé todas las bolsas que había comprado en el baúl, nos bajamos con Valentín que quería tomar un helado y no podía cerrar el auto. De repente la llave no le andaba al Chato, y claro, roban así. Te inhiben la llave, vos bajás como una pelotuda, dejás el auto, pensando que tardas dos segundos, y te entran al auto y te roban todo. Así que de esta manera me robaron todo. Se los digo para que estén atentos y no caigan como yo”.

Además realizó un extenso descargo contra los maleantes y mostró imágenes de las cámaras de seguridad del lugar: "Esto nos pasó en Palermo. ¡El país que tenemos! Tenemos que agradecer estar vivos. Mucha impotencia. Todas las ganas que le ponen a robar por qué no la ponen en laburar. ¡Chorros hdp! El que mal lo consigue, mal termina". Y por último agradeció a la Policía de la Ciudad por brindarle los videos del momento para poder hacer la denuncia.

¡Mirá el video!