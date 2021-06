El lunes a la noche, Charlotte Caniggia y Pampita protagonizaron un tenso momento en la pista de "La Academia" de "Showmatch".

La hermana de Alex se había quejado de las devoluciones del jurado y los tildó de "mierdas". La modelo no se la dejó pasar y la enfrentó en el programa. "Esto no es un jardín de infantes donde tenemos que destacar qué cosas bien hizo, esto es un súper show de la televisión. Yo siento que no tratamos mal a nadie", disparó Pampita y agregó: "Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mier… Por decir que no me gusta tu baile no soy una irrespetuosa".

La jurado se mostró sacada contra Charlotte y las redes sociales se llenaron de reacciones. Una de ellas fue la de Lourdes Sánchez, quien renunció a "La Academia" recientemente. En 2018 la bailarina protagonizó una terrible polémica con la conductora cuando la llamó "bolsa de cuernos".

"Qué feo que diga que baila horrible… Eso no está bueno", escribió la pareja del Chato Prada en Twitter mientras Pampita daba su devolución. Y luego, reveló lo que ella piensa que le molestó más a la modelo: "Le dolió que le diga falsa".