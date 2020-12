Juana Repetto confirmó que está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a Sebatián Graviotto, ya que a Toribio lo tuvo mediante un procedimiento de inseminación artificial con un donante de esperma.

Ángel de Brito fue el primero en revelar la noticia en "Los ángeles de la mañana" y después la actriz terminó de confirmarlo con un tierno posteo en las redes: "Hola vos #12weeks y parece que el segundo se hace notar más rápido".

A pesar de que muchos usuarios la increparon sobre por qué no se muestra junto a la hija de su pareja, Lupe, la figura se refirió al gran momento que está viviendo junto a su familia y le pidió ayuda a sus seguidores.

.

"¿Hay algún libro o algo para ir laburando con Toro la llegada del baby a la family? Si bien hasta el momento se lo está tomando, según mi perspectiva, bien, normal. Si bien está más pegote, mucho más sensible, no es nada fuera de lo normal, nada que preocupe ni me llame la atención, me gustaría algún libro para ir ayudándolo. Nosotros laburamos bastante con los libros y nos resulta, así que si tienen les acepto la recomendación", manifestó Repetto en sus redes.

Juana Repetto y su hijo Toribio

Después agregó que cómo el nene está muy cariñoso, ella suele aprovechar esos momentos para abrazarlo: "Vale aclarar que estoy aprovechando y me lo estoy franeleando a Toro, ATR. Siempre fuimos franela. El es muy de dormir abrazado y del abrazo fuerte, que yo amo, pero ahora está aún más. De repente en medio de la noche me dice ´¿Mamá me abrazás?´ y yo desesperada".

"Toro me pide un abrazo así en medio de la noche y si yo tengo al bebé...¿que hago? ¿Se lo encajo a Sebi (Graviotto). Yo no quiero dejar de darle ese espacio. ¿A dónde me van a entrar dos? Pero bueno, me van a entrar de alguna manera supongo... ¡Que nervios!", terminó emocionada en las redes.