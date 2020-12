Luego de que salieran a la luz viejos mensajes del capitán de Los Pumas, Pablo Matera, con tonos xenófobos y violentos, otro integrante está en el ojo de la tormenta. Se trata de Santiago Socino, quien en 2011 defenestró a Claribel Medina.

En aquel entonces, el deportista escribió a través de su cuenta de Twitter que deseaba pegarle "un tiro" a la participante del "Cantando 2020" y la criticó por ser extranjera. "Claribel Medina es la profesora de segundo grado que en noveno te das cuenta de que es una flor de imbécil" y "¿Cuándo la deportan por pelotu...? ¿Cuándo?", fueron las repudiables palabras dedicadas a la artista.

Mientras que en otros aseguró de forma violenta: "Le pegaría un tiro. Matarla no. Un tiro así sufre", "Si me dan un tiro, sin ningún tipo de duda, va a ir a la cabeza de Claribel Medina". Sus palabras, que trascendieron este martes, causaron revuelo en las redes y gran indignación en los usuarios. Hasta el momento, el jugador no se refirió al respecto y no le pidió disculpas a Medina.

Sin embargo, la Unión Argentina de Rugby, decidió sancionarlo junto a sus compañeros por sus repudiables dichos.

