La China Suárez es muy activa en las redes sociales. Desde hace algunos meses se encuentra instalada en Madrid por razones laborales y muestra cada detalle de su viaje. El sábado por la tarde, cuando se dio a conocer la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi , fue señalada como la "rompe hogares" y siguió su vida normal.

Ese mismo día, siguió compartiendo las fotos de su vida y de su viaje. Algunas de ellas fue junto a sus hijos y otras sola.

Asimismo, la China subió un conmovedor posteo por el Día de la Madre y recordó a su amiga, Sofía Sarkany. "Feliz día amiga mía, tranquila porque acá te cuidamos a Félix. Te amo", escribió en una de las tantas historias que compartió el último fin de semana.

La China Suárez saludó y recordó a su amiga, Sofía Sarkany.

Finalmente, después de unos días agitados, la exnovia de Benjamín Vicuña salió a hablar y aseguró que no tiene nada que ver con la separación de Nara e Icardi. "No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra. No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver", le habría dicho Eugenia a un amigo quien replicó sus palabras en el sitio "Mendoza Online".

Por el momento, se desconoce qué es lo que sucederá pero Wanda Nara está viajando a Argentina para poder refugiarse en su familia y amigos.