Ivana Nadal volvió a estar en el centro de la polémica al compartir un video en el que realizó una reflexión sobre las enfermedades y le dio un consejo a sus seguidores que hizo enojar a muchos en las redes.

"El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad, y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto, ¿no sabías que todas las enfermedades son emocioneales? Que todas las enfermedades tienen cura si vos creés en vos. Replantealo y fijate. Si no creés está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida, por eso cada uno tenemos la propia. A disfrutar", manifestó la figura en sus historias de Instagram.

Rápidamente las sugerencias de la figura se hicieron viral en las redes y muchos salieron a criticarla por la gravedad de sus dichos.

"Se cancela estudiar medicina hermanas, la doctora Ivana Nadal nos cuenta que las enfermedades se curan creyendo en vos mismo", "Ivana Nadal dice que la ansiedad se cura creyendo en uno mismo, que boluda y yo hace 8 meses le estoy pagando a la psicóloga $5000 para tratar mis ataques de ansiedad", "Dice Ivana Nadal que si te agarraste un cancer de pulmon es porque fuiste muy mala onda y vibraste muy bajo", fueron solo algunos de los tuits en contra de la instagrammer.

se cancela estudiar medicina hermanas, la doctora ivana nadal nos cuenta que las enfermedades se curan creyendo en vos mismo �������� https://t.co/c9455gHWBc — cam (@sadtopic) November 2, 2020

Ivana Nadal dice que la ansiedad se cura creyendo en uno mismo, que boluda y yo hace 8 meses le estoy pagando a la psicóloga $5000 para tratar mis ataques de ansiedad pic.twitter.com/ZKOvu9RIZy — Jessica. (@jessi_97) November 2, 2020



Dice Ivana Nadal que si te agarraste un cancer de pulmon es porque fuiste muy mala onda y vibraste muy bajo — Antonella (@antozoso) November 2, 2020

Realmente no hay nada que se pueda hacer con esta mina? Porque que sea una burra ignorante sería un problema solamente de ella, pero lo que dice es peligroso para la gente que le cree. Te quiero tras las rejas Ivana Nadal https://t.co/3FcTZ1qIpL — Maru (@ExMaru_) November 2, 2020

Después de todos los mensajes enojados contra Nadal, la modelo decidió hacer un descargo en sus historias de Instagram: "Yo juro que lo entiendo. Entiendo a todos los que me dicen que es una ridiculez lo que digo. Entiendo que no crean pero es lo que yo creo. Entiendo que no compartan mi vida. Entiendo que no les guste ninguna palabra que sale de mi boca. Yo solamente les pido que me dejen vivir mi vida".

"Y que si algo de lo que comparto te sirve para que vos te sientas mejor con la tuya, buenísimo. Y si no te gusta lo que yo digo o no lo creés o simplemente te parece una estupidez, podés no escucharlo. No te hagas un mal a vos mismo. Relajate, viví tu vida. Tranquilos que nadie depende de nadie. Sigo creyendo en eso por supuesto, pero podés elegir compañeros que te acompañen a lo largo de tu vida en el camino de buscar la felicidad. Constantemente, siempre pensando en uno, porque cuando te amas a vos podés amar sanamente al resto. Sin críticas, sin querer cambiarlo, sin peleas y sin planteos", terminó la modelo.

