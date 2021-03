En el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, Lizy Tagliani decidió expandir sus conocimientos y se anotó en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para comenzar a estudiar la carrera de Derecho.

Parece que la conductora está muy encaminada ya que Barby Franco reveló que suele pedirle ayuda a su pareja, el reconocido abogado Fernando Burlando: "Es su profesor online. Hacen todo por Zoom, la ayudó un par de veces con la tarea. A Lizy le está yendo muy bien, aunque la última vez se puso bajón porque se había sacado un seis... ¡Pero es un montón! Está súper contenta, entusiasmada. Tiene un proyecto que está buenísimo, ¡me encanta!".

La conductora compartió el gran esfuerzo que está haciendo para estudiar Derecho.

Sin embargo, Lizy tuvo que rendir una prueba y compartió las emociones que atravesó al presentarse: "Me toco dar el examen de derecho político en el trabajo... jaja nunca sentí tanta presión, la necesidad de no fallar en el trabajo junto a la de dar bien el examen... pero aprobé y no me rajaron de `Urbana Play´ así que doblemente feliz".

En el gracioso video que compartió la conductora en las redes se la puede ver repasando los temas para su examen y muchas figuras, entre las que están Nicole Neumann y Celeste Cid, la felicitaron por su intenso trabajo.

¡Mirá el gracioso video que compartió Lizy Tagliani antes de su examen!