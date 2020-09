Fue en 2018 que Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega confirmaron su separación después de 20 años de casados y dos hijos en común, Bautista e India. Ahora, el cantante se puso de novio con Julieta Prandi y la modelo compartió varios videos que parecen estar dedicados a su ex.

La ex pareja, Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

El video publicado por la modelo la muestra entonando la melodía de Gianluca Grignani, "Mi Historia Entre Tus Dedos". La letra de la canción dice: "No son tan inútiles las noches que te di -Te marchas y qué - Yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé - Al menos quédate sólo esta noche - Prometo no tocarte, estás segura - Hay veces que me voy sintiendo solo - Porque conozco esa sonrisa tan definitiva - Tu sonrisa que a mí mismo - Me abrió tu paraíso".

.

Muchos usuarios de las redes comprendieron el video de la figura como una indirecta a su ex pareja, con quien había planeado alcanzar las bodas de oro como sus ex suegros, Palito Ortega y Evangelina Salazar. Después hacer la publicación, la mediática hizo privada su cuenta.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega blanquearon su relación

Por su parte, Prandi confirmó la relación en diálogo con la revista Paparazzi: "Sí, estoy con Emanuel. Es algo muy reciente y por eso no quiero decir mucho todavía. No quiero contar tantos detalles acerca de quién dio el primer paso o cómo empezó la relación, pero estoy muy feliz".

