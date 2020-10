Como cada tercer domingo de octubre se celebra el Día de la Madre para homenajear a aquellas personas que acompañan a la familia sin ninguna condición. Es por eso que las personalidades de la farándula argentina llenaron las redes sociales de especiales mensajes para sus amadas mamás.

Uno de los mensajes más destacados fue el de Benjamín Vicuña a la China Suárez, con quien tiene dos hijos en común, Magnolia y Amancio, recién nacido.

.

En su posteo de Instagram, el actor chileno expresó: "Sé que no te convencen mucho los días inventados ni las fechas impostadas, pero hoy es el día de la madre en Argentina y déjame decirte algo. Por instinto, por amor, por vocación, por ternura, por paciencia, por todas las anteriores tus hijas e hijos te adoran. Entendiste de muy chica que lo más importante es la salud y el resto es música. Una mujer que ama ser madre, una madre que ama ser mujer. Un hombre que te mira enamorado desde el asombro de la vida. Feliz día de la madre".

Además, Vicuña es papá de Benicio, Bautista y Beltrán, fruto de su relación con Pampita, mientras que la actriz también es mamá de Rufina junto a Nicolás Cabré.

Por otro lado, Guillermo "El Pelado" López subió a sus redes un dulce video dedicado a su madre Nelly de 84 años: "Esta niña de 84 se llama Nelly y es mi madre... ¡¡Feliz día Nelita!! ¡¡Te amo!! Si volviera a nacer te volvería a elegir como mamá".

"FELIZ DÍA MAMÁS o? Feliz día de la amiga, de la doctora, del padre, de los abuelos, de la maestra , etc etc... y si MAMÁ es todo en uno, por eso es tan difícil que se entienda qué significa ser MAMÁ! Nuestro día es todo los días porque somos inmensas y multifacéticas porque es la ley de la vida. Nada puede reemplazar nuestro difícil y hermoso trabajo. Por eso las saludo a todas las madres, a las q se le fueron, a la que están luchando por ser, a las del corazón, a las que no pudieron , todo mi amor para ellas", manifestó Cinthia Fernández junto a fotos de sus tres pequeñas, Charis, Bella y Francesca.

El dulce posteo de Cinthia Fernández por el Día de la Madre.

Incluso Silvia Süller hizo una publicación especial con una foto retro junto a sus hijos, Marilyn y Chistian, de quienes se encuentra distanciada. "MARILYN Y CHRISTIAN, MIS AMADOS HIJOS, AUNQUE LA RELACION SEA UN SUBE Y BAJA COMO EN CUALQUIER FLIA, SON MIS HIJOS Y LOS AMO, NO SE LOS TIEMPOS D DIOS, PERO VOLVEREMOS A ESTAR LOS 3 JUNTOS, LO SE!!!!", escribió.

Por su parte, Jésica Cirio posteo una fotografía jugando con su pequeña Chloé fruto de su amor con Martín Insaurralde y expresó: "¡Con ella TODO es más lindo y divertido! Mi compañerita incondicional, lo mejor que hice en la vida, prometo estar siempre al lado tuyo en cada paso que des. ¡Gracias Chloe por hacerme tan feliz y llenarme de tanto amor! Te amo hasta el infinito, Mamá Feliz día para mi y para todas las mamás".