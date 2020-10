En las últimas horas se inició un nuevo capítulo en la guerra familiar de More Rial y su papá Jorge. La mediática se hartó y sacó a la luz las problemáticas que tiene con el periodista de espectáculos y su esposa Romina Pereiro: "Es peor que Agustina Kämpfer, van cabeza a cabeza, pero Romina le gana. ¡Me cansé de callarme la boca! ¡Lo hice durante los últimos años!".

"Yo, a mi papá, lo tenía en un pedestal, pero ya se me cayó. Ya dejó de ser lo que era. Lo amo, es mi papá, pero no le voy a perdonar lo que hizo de internarme en un psiquiátrico y esas cosas, porque lo que pasé no lo pasó en su vida. En sus 60 años, no pasó ni una cuarta parte de lo que me hizo pasar a mí adentro de un psiquiátrico", declaró en diálogo con Ciudad Magazine.

La relación con Jorge Rial parecía haber mejorado en el último tiempo, pero definitivamente hubo un retroceso que hizo que la joven estallara y contara su versión de la historia. Ahora, la hija del conductor de "Intrusos" volvió a estar en el ojo de la tormenta tras compartir polémicas historias en su cuenta de Instagram en la que lanza fulminantes indirectas para ¿su padre?

.

"Sos patético hermano. Una mafia", disparó la ex de Facundo Ambrosioni en sus redes sociales. Y agregó en otro posteo: "Que comience el matriarcado". Vale recordar que en la última pelea que tuvo con su padre, More ya lo había tildado de "extorsionador".

No obstante, More se arrepintió de su primera historia y la eliminó. ¿Habrá hablado con su padre?

¡Qué picante!

More Rial destrozó a su ¿padre? en sus redes.