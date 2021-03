Wanda Nara es una de las figuras del espectáculo más destacadas de la farándula argentina. Es por eso que la mediática de 34 años comparte gran cantidad de contenido en sus redes sociales en donde muestra su vida familiar, su pasión por la moda y ahora ¡sus trucos de belleza!

Así lo realizó en uno de sus últimos posteos en el que se animó a revelar sus rutinas diarias. "¿Compartimos secretos de belleza?", escribió la esposa de Mauro Icardi en su publicación de Instagram en la que se muestra en un sensual conjunto de ropa interior.

Acto seguido, enumeró: "Nunca me voy a dormir sin limpiar mi piel. Utilizo por semana al menos dos o tres tipos de máscaras diferentes. No tomo alcohol, no fumo, no consumo gaseosas. Tomo más de dos litros de té verde al día".

Tras contar sus tips, recibió el agradecimiento de muchos usuarios, mientras que otros, la cuestionaron, como una seguidora quien bromeó: "Muy linda Wanda pero que vida de mierd..., tomate un fernet y dejá de joder". "En mi dieta no tengo fernet", contestó la empresaria junto a un emoji de una carita riendo.