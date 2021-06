Este jueves por la mañana, miles de personas y fanáticos de " Bake Off Argentina" se despertaron con la triste noticia de la muerte de Agustina Fontenla, la ex participante del certamen pastelero que falleció por complicaciones de coronavirus.

La joven de 31 años había sido intubada en las últimas horas y estaba en terapia intensiva en Viedma, tras ser trasladada desde San Antonio Oeste por una neumonía bilateral provocada por el virus. Además, la abogada padecía de una alergia previa que le causaba problemas respiratorios.

.

Tras la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de cientos de usuarios entre los que destacaron sus compañeros del programa de Telefe. Paula Chaves fue una de las primeras en pronunciarse y expresar su dolor. Al respecto, la ex conductora del reality advirtió: "Hasta Siempre Agus... QEPD .Un Beso y abrazo enorme a su familia y amigos... qué triste noticia...".

Hasta Siempre Agus ��... QEPD

Un Beso y Abrazo enorme a su Familia y Amigos... que triste Noticia... pic.twitter.com/SathaD1Nw4 — PAULA (@paulitachaves) June 3, 2021

Damián Betular, quien en su momento fue jurado de la competencia y manifestó que Agustina era su competidora preferida, se limitó a compartir una historia en Instagram donde recordó una foto de ella junto a un corazón.

Por su parte, los ex concursantes también compartieron fotos con la joven letrada en sus redes y la despidieron con emotivos mensajes. Damian "Pier" Basile, el ganador de " Bake Off Argentina 2020", sostuvo: "Tus risas, tus consejos, tu talento, amistad y humildad... No lo puedo creer. Te amamos Agus. Cuidense".



Samanta Casais, la ganadora del certamen que finalmente fue descalificada de la competencia, expresó: "Quiero recordarte así, con tus ocurrencias, con tus chistes, con tu risa contagiosa que todos amábamos, con tus mini clases de flores de azúcar y con miga de pan, con el paseo en el carrito de la producción y con tantas cosas más que me hacen sentirte cerca".



"No me olvido más cuando me dijiste: 'Subite al carrito que vamos a pasear'. Cómo nos reímos. Cómo voy a extrañarte, me quedé con ganas de volver a abrazarte, volver a decirte que te quiero pero lo hago mirando al cielo y se que te va a llegar", sostuvo. Y cerró: "Seguí pasteleando allá arriba y rompiéndola toda como siempre lo hiciste. Te quiero siempre y descansa en paz linda Agus".

"Gracias por recibirme cuando no tenia donde ir, gracias por invitarme a conocer un poco mas de tu presente. Simplemente gracias. Que en paz descanses pastelera estrella. Te quiero", escribió Marcos Perren.

Agustina Guz declaró que "un nuevo ángel llena de luz el cielo". "Fuerza y amor a su familia", agregó dolida.



Mientra que Ángel Pedra comentó en su cuenta de Twitter: "Te amo amiga. Mi máxima referente para siempre. Descansá, te voy a extrañar mucho".

Te amo amiga. Mi máxima referente para siempre. Descansá, te voy a extrañar mucho �� pic.twitter.com/FT7TcNN2r1 — Angelo (@AngeloPedra16) June 3, 2021

El ex concursante Gerardo Domínguez, expresó sentido: "¡Brillá amiga! Brillá Agus! Brillá en lo alto con tu luz y tu magia. Alegranos con tu risa contagiosa. Así vamos a recordarnos siempre, los cuatro del grupo del interior. Siempre unidos, siempre con una sonrisa, hasta en los momentos más difíciles. Gracias por ser parte de nuestras vidas. No te vamos a extrañar porque siempre vas a estar entre nosotros. ¡Te amamos mucho amiga! ¡Gracias, gracias, gacias!".

Por último, destacó Gabriel, el empleado administrativo que estudió para cura y soñó con dedicarse de lleno a la pastelería. "Hasta simpre amiga querida.se te va a extrañar tanto por acá", escribió.