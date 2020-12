En la gala del último domingo Rocío Marengo quedó eliminada de " MasterChef Celebrity" y luego de varios escándalos con los jurados y sus compañeros, usuarios en las redes lo celebraron con desopilantes memes.

El plato de la modelo no alcanzó para superar la prueba y resultó la peor preparación entre las presentaciones de Leticia Siciliani, Claudia Villafañe, Vicky Xipolitakis y el Mono de Kapanga. A dos semanas de haberse reincorporado a la competencia gracias al repechaje, Rocío ya no tendrá la oportunidad de regresar y quedó fuera de la competencia.

Galas atrás, Germán Martitegui la había acusado de hacer trampa al terminar de decorar su plato y los usuarios de las redes también habían manifestado su descontento por su actitud al llorar muy seguido durante el programa.

Al confirmarse su eliminación, el nombre de la pareja de Eduardo Fort se convirtió en tendencia en Twitter donde empezaron a circular divertidas imágenes.

"La cocinera que deja la cocina de ' MasterChef Celebrity' es Rocío Marengo", confirmó Damián. Betular y ella lamentó: "No alcanzó. Una lástima. De todos me llevo algo hermoso y fue muy lindo estar acá". La repercusión en las redes fue tanta que hasta Ángelo, el ex participante de "Bake Off", reaccionó y expresó: "CHAU MARENGO, LOS ESPERO EN MI OBELISCO #MasterChefArgentina" junto con la imagen de una de sus tortas en el reality de pastelería en forma del emblema de la Ciudad de Buenos Aires.

Mirá los mejores memes

Marengo: gracias a la gente x el aguante en sus casas

Nosotros:#MasterChefArgentina pic.twitter.com/tFzftHx7pS — behappybro (@Honey1634) December 14, 2020

HASTA QUE AL FIN SE FUE MARENGO #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/SwvaSdAP9s — Agos (@AgosGzmn3) December 14, 2020

Los chicos de #MasterChefArgentina viendo como se va marengo pic.twitter.com/AcKMNhWvrV — ������́����'s YU // TE AMO VICKY (@eitarockstar) December 14, 2020

Marengo: Pero yo vine a dejarlo todo !!



Martitegui: Y la felicitamos, nunca vuelva !#MasterChefArgentina pic.twitter.com/Xkgpclf7gV — Jolly Agutom☃️ (@Agutom3112) December 14, 2020

#MasterChefArgentina cuando el jurado dijo que Marengo abandona el programa, todos en casa tipo: pic.twitter.com/hqL7Jo2hlL — Karim (@Karim96366352) December 14, 2020