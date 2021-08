Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo viven un intenso romance desde hace un tiempo. Todo comenzó en cuarentena y se oficializó con la familia y el público hace poco. Si bien tuvieron algunos problemas, que incluyeron supuestos celos del futbolista, ahora todo parece marchar bien y sus conflictos son domésticos.

En sus historias de Instagram, Gianinna subió algunos momentos de la noche de viernes que pasó con su novio, en la que el cocinó, lavó los platos y limpió.

En un video se ve a Osvaldo cocinando una salsa mientras comenta cómo estaba sazonando, pero Gianinna no podía aguantar la risa porque Daniel tenía que agacharse debido a su altura. Vale recordar que el cantante mide 1.82.

"¿Está complicado el tema de la campana?", dice Maradona mientras lo filma, dado que si se incorporaba, el deportista se golpeaba la cabeza.

"¿La altura Dinorah?", pregunta mientras muestra como tocaba con su cabeza el extractor de la cocina. Con el comentario, Daniel menciona a Gianinna con su segundo nombre, Dinorah.

En otro momento de la noche, la hija del Diez lo graba mientras su pareja intentaba limpiar con una escoba y una pala que no eran acordes a su tamaño. "La escobita, tamaño Dinorah, ¿vos sabés cómo me va a quedar la cntura? Yo tengo cierta edad...", se excusa.

.

"Te amo, alto de mi corazón", escribió al subir la story la hermana de Dalma.

Tras comer, el ex delantero de Boca Juniors se dispuso a lavar los platos y nuevamente fue captado por su novia. "Acá me encorbo porque quiero yo no porque tenés la bacha baja. Te lavo los platos, cocinar... ¿querés la postura también? te la debo", termina.

¡Mirá los conflictos domésticos de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo!