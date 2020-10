Luego de recibir el resultado de su hisopado Lola Latorre confirmó en la madrugada del domingo a todos sus seguidores que tiene coronavirus a través de sus redes sociales. Al poco tiempo, su madre Yanina contó en un posteo cómo la joven transita la enfermedad.

"Di positivo. ¡Gracias por sus mensajes! Estoy súper bien, mínimos dolores pero nada más. Los quiero", aseguró en un foto de sus historias la participante del " Cantando 2020" quien se encontraba en aislamiento tras el covid positivo de su coach en el certamen, Natalia Cociuffo.

Lola Latorre tiene coronavirus.

Minutos después, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" subió una serie de publicaciones en las que detalló el estado de salud de su hija y contó cuál fue su reacción. "Lolita dio positivo de Covid. La amargura que tengo...", dijo en primer plano a la cámara mientras mostraba a su hija acostada en el sillón.

.

"A partir de hoy, son diez días de aislamiento total para toda la familia. Nosotros no nos hisopamos, pero al estar todos juntos dan por positivos. Lolita estuvo con dos días de síntomas, pero nada grave ni tremendo. Tuvo cansancio y algunos dolorcitos y ahora tiene tos seca. Ahora hay que bancar los trapos. Lolita está angustiada", detalló.

Y también reveló cuál es su mayor preocupación: "Yo me siento cansada, como que me duelen los hombros pero estoy bien y los demás también. Nadie es inmune a esto. Lo único que espero es que no me agarren síntomas fuertes porque a mí un poquito de miedo me da el sufrimiento. Menos mal que no vimos a la abuela en toda la semana. Dios me iluminó".