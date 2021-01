Lola Latorre vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez por criticar "Playa", tema de Tini Stoessel que se encuentra en su nuevo álbum. La joven se mostró en sus historias de Instagram escuchando la canción y escribió: "La intro de esta canción no tiene sentido".

Rápidamente, su comentario se hizo eco en las redes y los fanáticos de la artista salieron a defenestrarla. Tal es así que su nombre se volvió tendencia en Twitter por la gran cantidad de mensajes en su contra.

“¿Cómo se atreve a bardearle una canción? No sos Beyoncé”, “definitivamente tiene mi odio”, "Nada de lo que sale de la boca de Lola Latorre tiene sentido", fueron algunos de los comentarios en el mundo virtual.

Sin embargo, a los pocos minutos la hija de Yanina borró el posteo y aclaró que se trató de un error: “Chicos, ¿se pueden calmar todos en 3, 2, 1, todos? Me están bardeando porque el p... autocorrector me puso cualquier cosa. Amo el tema, si no, no lo estuviese escuchando. La p... madre, le buscan el pelo al huevo a todo”.

Aunque su descargo no bastó para los fans de la ídola pop ya que continuaron con las críticas hacia ella y hasta aseguraron que no creían su aclaración.