Desde que comenzó a emitirse, "La 1-5/18" tuvo elogios y críticas por igual, aunque muchas de las segundas mencionadas tuvieron mucha fuerza en las redes sociales. La trama muestra la vida en un barrio marginal, por lo que muchos televidentes cuestionaron la mirada que brindan sobre las situaciones que ocurren.

Sin embargo, hubo algunos puntos altos como la aparición de Lali González. La actriz paraguaya es considerada la revelación de la serie de Polka ya que es uno de sus primeros trabajos en Argentina. Más allá de su buen desempeño, no pudo escapar a los chistes en las redes sociales por una particular escena.

Durante los últimos días, se emitió una charla entre ella y Agustina Cherri, quien encarna a Lola. Luego de recibir un disparo, Rita perdió su memoria y, mientras todavía permanecía internada, intentó recordar su vida pero se encontró con una sorpresa. "Si es así como vos decís, que sos mi mejor amiga, yo lo que no entiendo es porque ustedes quieren hacerme creer que ese tipo que está afuera es mi marido", comenzó su explicación en referencia al personaje que interpreta Nicolás García Hume.

"Ese no puede ser mi marido, yo no siento nada por él. Encima él es paraguayo, no lo conozco", comentó frente a Cherri al no recordar partes importantes de su vida. Allí, su amiga interrumpió intentando imitar su tonada: "Vos también sos paraguaya. Hablabas todo el tiempo así".

Claro que esto generó una catarata de chistes, en especial en Twitter. "Suar sentado en un escritorio anotando: 'y le agarró una amnesia tan fuerte que se olvidó que era paraguaya'", comentó un usuario por la escena. Otro de los comentarios que se pudo leer fue: "La primera vez que veo a un paraguayo discriminando a otro paraguayo".

suar sentado en un escritorio anotando: 'y le agarro una amnesia tan fuerte que se olvidó que era paraguaya' https://t.co/18nbgPW8lU — viren (@virenisgreen) November 3, 2021

La primera vez que veo a un paraguayo discriminando a otro paraguayo. — Fabipa (@fabipa90) November 3, 2021

