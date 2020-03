Para llevar un mensaje de conciencia y unión en medio de la pandemia que afecta al país y al mundo, figuras de la farándula argentina crearon un emotivo video al ritmo de "Imagine", el clásico de Jhon Lennon en su versión en español. La idea fue imitar la propuesta que tomaron artistas de Estados Unidos. Tras hacerse eco de esta versión, un grupo de influencers realizaron la parodia que en pocas horas logró hacerse viral.

Como una iniciativa de Martín Cirio, más conocido como " La Faraona", junto una decena de instagramers, youtubers y comediantes como Nati Jota, Paulina Cocina, Noelia Custodio, El Demente, entre otros, grabaron en simultáneo una versión humorística de la canción "Pero me acuerdo de ti" de Christina Aguilera.

.

"Decidí hacer este video porque este virus nos está afectando a todos y cuando digo 'a todos' me refiero a todo el mundo. No importa de dónde seas, ni tu clase social. Miren por ejemplo yo soy blanco, rico famoso y me afecta a mí. Este es el mensaje que tenemos para toda la humanidad", bromeó el youtuber en los primeros segundos del sketch que busca dar un mensaje de apoyo en tiempos de coronavirus.

La publicación superó las 50 mil reproducciones en menos de una hora.

El clip cuenta, también, con la participación especial de Lourdes Sánchez, Nazarena Vélez, Magalí Tajes, Flor Jazmín Peña . En menos de una hora, el video cosechó cerca de 59 mil reproducciones. ¿Logró superar al "Imagine argento"?