"Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Hoy fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa, es divina. Pero la vi por WhatsApp", contó Nicolás Wiñazki en TN y se mostró en contra de la extensión de la cuarentena.

Horas después en su programa, Verónca Lozano imitó al periodista y fue tendencia en las redes donde generó comentarios a favor y en contra.

Lejos de quedarse callado, el comunicador se refirió a la burla que recibió de Lozano y expresó furioso: "Me sorprende lo de Vero Lozano, no porque me imite, sino porque quizás le afectó la cuarentena. ¿Nos estamos volviendo todos locos?".

Tras su defensa, una periodista de Telefé lo bancó en su cuenta de Twitter y apuntó fuerte contra su colega. Se trata de Cristina Pérez, quien le dio un picante "me gusta" a un comentario donde apoyaban a Nicolás.

"Del lado de @wwnicolas siempre! Sobretodo si tu pareja aparece en casos de corrupción y te burlas del periodista que lo investiga. Se ve que Nico hizo bien su trabajo para que lo critiquen con tan poca altura", decía el mensaje que escribió el periodista Guido Valeri y, sin dudarlo, Cristina le dio like para mostrar a quién banca en esta guerra.