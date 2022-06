Luego de un tiempo difícil que tuvo que vivir Lizy Tagliani con la escandalosa separación de Leo Alturria, la capocómica volvió a apostar en el amor. Actualmente se encuentra de novia con Sebastián Nebot y se muestra muy feliz.

En el mes del Día Internacional del Orgullo LGBT o también llamado Día del Orgullo Gay, la artista decidió hacer un emotivo posteo en sus redes sociales en donde recordó su infancia y reflexionó sobre su identidad de género. En la foto se puede ver a la actriz cuando todavía era Luisito y estaba rodeada por sus compañeros de colegio.

.

"Al lado del letrero de la escuela, y de no recuerdo quién, estoy yo... con los hombros encogidos, quizás por miedo, quizás por vergüenza... No recuerdo, pero ya en ese entonces sentía algo en mí que me decía 'no tengas miedo que vas a poder vas a salir, y algún día vas a encontrar esta foto que hoy no tenés porque no hay plata para retirarla'", escribió Lizy Tagliani.

Allí no sólo hace mención a la situación que vivía en forma personal, sino los problema económicos que tenía su familia. En reiteradas ocasiones, la conductora ha contado que su mamá hacía un gran esfuerzo por darle todo.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, su nuevo novio.

Y agregó: "Tranquilo Luisito que allá, en los próximos días, vas a brillar y vas a estar orgulloso de ser quien gestó y aguantó los trapos de una Lizy que se viene... Te amo siempre, estás en mí, sos yo y yo soy vos. Te amo, Luisito".

