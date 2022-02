Lizy Tagliani acumula muchos seguidores en sus perfiles en las redes sociales por sus comentarios divertidos, sus trabajos y también por algunas fotos picantes que decide compartir. Sin embargo, en las últimas horas fue tendencia por una respuesta que realizó en su cuenta de Twitter ante una crítica que recibió.

Tal como suele suceder, la red social del pajarito es lugar para mensajes despectivos y reprochables. Así le ocurrió a la conductora, quien regresó hace pocas semanas al país después de su viaje junto a Marley para la nueva temporada de "Por el Mundo", aunque no se dejó amedrentar.

Un usuario escribió como respuesta a un mensaje afectuoso para la actriz: "Te puede caer bárbaro Lizy Tagliani pero de ahí a decir que es hermosa...". Ante esto, la ex pareja de Leo Alturria no se quedó en silencio y fue letal para llevarse muchos elogios por parte de sus seguidores.

Lizy Tagliani conduce en Telefe.

"Depende la perspectiva, yo pensaba como vos", comenzó el relato de la conductora. Además, agregó el click que hizo: "Hasta que un día unas chicas rusas que no hace falta que te las describa de lo diosas que eran me dijeron: 'sos hermosa'". Por último, cerró el tuit con una reflexión: "Pensé me estaban boludean..., pero después descubrí que como ellas allá había millones y yo era diferente y hermosa para ellas".

Claro que la gran respuesta de Lizy Tagliani se llevó muchos likes. A menos de ocho horas de su publicación, ya superó los 30 mil me gusta y 1000 retweets. Mientras se divierte en las redes, se encuentra realizando la obra de teatro "Los Bonomos" con gran éxito.