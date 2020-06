El ciclo de entretenimientos que conduce Lizy Tagliani se vio afectado por una ola de contagios de coronavirus. Luego de que detectaran que la presentadora, trabajadores del staff y hasta invitados contrajeran la enfermedad, llevaron a cabo el protocolo correspondiente para aislarse durante 14 días.

Pero tras confirmarse los casos positivos, se viralizó una foto en las redes del 11 de junio pasado en el que el equipo de "El Precio Justo" había celebrado los 400 programas en plena cuarentena obligatoria, lo que ocasionó un revuelo mediático.

Al ver las imágenes, Augusto "Tartu" Tartúfoli brindó su opinión en " Confrontados": "¡Uno arriba del otro! ¿Cómo no se van a contagiar? ¡Es un cumpleaños de 15 eso!". Mientras que Lizardo Ponce, uno de los invitados del programa de la humorista que dio negativo en el hisopado, disparó: "Esa foto no es reflejo de los programas a los que yo fui. No hay toda esa cantidad de gente en el piso, hay muy poca gente en el piso. Uno tiene las precauciones pero puede pasar. Hubo fallas".

Cansada de las especulaciones y comentarios en las redes sociales, Tagliani hizo referencia al tema al contestarle a un usuario de Twitter que escribió: "¿Cómo que hiciste fiesta y no invitaste? jajaja la gente al pedo cada día sorprende más eh. ¡Qué lo parió! Si no te bancan que no te sigan y punto pero que ocupen su tiempo en algo productivo y no en bardear gente porque si en redes sociales con "datos" inchequeables ¡Por Dios!".

"Yo estoy tranquila aunque me empujen del piso 30 caigo protegida en mi consciencia, hay quienes se tropiezan con el cordón y se hacen acá...", lanzó filosa.

