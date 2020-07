"Siempre lloro recordando la niña que fui". Con estas palabras, Lizy Tagliani comenzó un emotivo descargo que publicó en su cuenta de Instagram y que acompañó de una fotografía de cuando era pequeña.

"Recién vino Luisito a mi mente, en carnavales, me vi corriendo desesperada por todas las calles para que una bombita de agua no me alcance. Los chicos mojaban a las chicas, me cansaba de correr pero no me corría nadie", escribió la conductora de "El Precio Justo".

"Los chicos de mi barrio nunca pudieron ver mi vestido a lunares, mi largo cabello ni los aros que alguna enfermera me puso al nacer... les costaba ver lo que yo veía", rememoró la humorista. Y continuó: "Yo no (me) sentía diferente por querer ser niña, yo (me) sentía diferente solo por ser. Tantas veces, después de llorar a escondidas, me sacudía los mocos, me secaba las lágrimas y seguía. Mamá me decía que tenía que mostrar que yo no elegí ser quien soy, solo vine a vivir y ya era bastante".

"Hoy acá, siendo Lizy y aburrida en mi cuarentena, sé que me iré algún día y dejaré en algún rincón mi mensaje de mujer", cerró Tagliani.