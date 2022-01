Lizy Tagliani estaba de novia con Leo Alturria desde el 2019. El córdobes es encargado de un edificio y jugador de rugby y se conocieron porque él fue participante de uno de los programas que conducía la capocómica. Pero luego de dos años y medio de relación, la pareja decidió tomar caminos separados.

La noticia la dio a conocer ella a través de sus redes sociales y se encargó de aclarar que ellos quedaron en los mejores términos. "Buen día. Nunca uno sabe cuándo es el momento de contarlo. Son costos de esto de ser conocida. Con Leo hace casi dos meses que no somos novios. Nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos", comenzó diciendo la comediante.

Su posteo llamó la atención de todos sus seguidores, ya que se los había visto juntos viajando con Marley y Mirko. Allí ambos seguían actuando como novios y parecía estar todo más que bien entre ambos. Asimismo, ellos estaban comprometidos y se encontraban planificando su futura boda que finalmente no se llevará a cabo.

"Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja. Y seguiremos siendo felices como amigos, si Dios quiere. Fueron años de mucho amor. No tengo nada para decir. Solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma. El amor mutó, pero aún sigue siendo sólido", continuó escribiendo ella.

Lizy Tagliani y Leo Alturria en "Por el mundo".

Cómo es su costumbre, la conductora cerró el posteo con un chiste para descomprimir la situación que estaba relatando. "Él no es muy partidario de que cuente, pero yo no me aguanto, porque ustedes fueron parte y, además, para que me escriban solteros, jajaja", finalizó.

