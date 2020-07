A pocos días de su debut en el " Cantando 2020", Lizardo Ponce protagonizó un escándalo en las redes sociales luego de que usuarios recordaran algunos de sus tuits en donde critica a Adele por su peso. A raíz de sus fuertes mensajes, varios usuarios lo tildaron de "gordofóbico".

"Me preocupa la gordofobia que tenía Lizardo Ponce con Adele", sostuvo un internauta para denunciar públicamente el accionar del amigo de Yanina Latorre y Santi Maratea durante el 2013 y 2017.

Tras el revuelo en redes, el periodista realizó un contundente descargoó: "Quisiera yo también, al igual que muchos de ustedes, bardear a ese Lizardo que puso esos tuits. Pero resulta que soy yo, y hoy tengo que dar explicaciones".

"Me avergüenza, sí, pero también soy consciente, y me encantaría que ustedes también puedan serlo, del cambio que hizo la sociedad entera estos últimos años. Gracias al trabajo de tantos. Yo aprendí al igual que muchos, que estoy seguro que todos hacíamos comentarios chotos en el pasado. Porque estaba bien, porque estaba avalado desde el entorno, los medios, la cultura. No se pueden leer las cosas fuera de ese contexto y por eso no me juzgo, pero sí me tomo este tiempo para pedir disculpas si alguien se sintió ofendido y mostrarme orgulloso de mi evolución y la de toda la sociedad", sostuvo firme.

"Que hoy marquemos ese tipo de comentarios horrorizados habla bien de todos. Pero tengamos la consideración que hay que tener, pasaron 8, 7, 6 años. Aprendo y sigo aprendiendo, como creo que hicieron todos. No quiero usar una palabra muy utilizada porque sí, pero la deconstrucción es eso. Un camino. Algo que siempre es nuevo y siempre hay un poquito más para deconstruirse. Hablar de deconstrucción hace tantos años ni siquiera existía. Y nadie siquiera cuestionaba esos comentarios. Yo tampoco supe darme cuenta. Celebro, ahora sí, y que todos ustedes también. Pero espero que sepan entender", finalizó.