"El Hotel de los Famosos" se acerca a su final, por lo que quedan muy pocos participantes adentro del establecimiento. Lo cierto es que la grabaciones ya terminaron hace semanas pero todavía quedan capítulos por emitir. Por disposición de la producción, las celebridades que siguen en juego no pueden mostrarse de manera pública para mantener el misterio del ciclo.

Sin embargo, una polémica alrededor de Lissa Vera ocurrió en las últimas horas. La cuenta de Instagram de "Intrusos" publicó un video en el que aseguran que la cantante estaba en un boliche a los besos con un hombre, algo que no podría hacer ya que todavía no fue eliminada del programa.

De todos modos, muchos seguidores comentaron que no se trata de ella ya que las imágenes son en muy baja calidad y no se puede ver su rostro con claridad. De todos modos, la ex "Bandana" mantiene el silencio en sus redes sociales y se limita a publicar contenido de "El Hotel de los Famosos", tal como ocurre con sus compañeros del reality.

Lissa Vera en "El Hotel de los Famosos".

En caso de confirmarse, Lissa Vera podría ser sancionada por incumplir con las reglas del contrato de "El Hotel de los Famosos". Cabe recordar que la producción se mostró muy molesta con Locho Loccisano por dar entrevistas durante su cumpleaños cuando todavía participa del reality.