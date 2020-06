Lio Pecoraro se hartó de los malos tratos de Antonio Gasalla con los periodistas y decidió escracharlo en las redes. Después de que el artista protagonizara distintos escándalos con colegas del medio, el conductor de Crónica HD tuvo una mala experiencia y lo hizo viral.

El hecho ocurrió cuando el periodista de " El Run Run del Espectáculo" llamó al actor de 79 años para preguntarle si es verdad que piensa retirarse de los escenarios ya que trascendió que en marzo cerraría su carrera artística con un gran despliegue.

Al llamar a Gasalla, Pecoraro le consulta por el “revuelo que se armó”. Al respecto, Antonio le contesta con tono firme: "¿De qué revuelo hablas? ¿Si me retiro o sigo trabajando? Ah, no sé. Averigualo vos".

.

"Te llamo a vos porque a quién voy a llamar, ¿qué mejor que a vos? Te llamo para no decir una cosa que no es", le advirtió el presentador televisivo. "¿De qué programa me llamás?", le consultó el humorista. Por lo que Lío respondió: "De El Run Run del Espectáculo, de Crónica".

"Lindo programa… Te tienen a vos de primer ejecutor…", disparó Gasalla. Cansado, el periodista respondió: "De conductor, querido".

.

"¿De conductor, querido? Bueno, querido", disparó Gasalla. Y concluyó: "Muy bien. Gracias. Chau. ¡No me jodas más!".

Tras aquella conversación, Pecoraro publicó el audio en sus redes sociales y escribió furioso: "Este es Antonio Gasalla. Trató de sore... a los periodistas y el sore... terminó siendo él".