Luego de un arduo año en "MasterChef Celebrity" y disfrutando de sus vacaciones, Leticia Siciliani aprovecha para compartir imágenes y videos de los lugares que visita durante este atípico verano en pandemia.

"Estoy entrando a la playa nudista.... ¡hoy me la juego! Ya fue todo, estuve hablando con la gente... parece que hay que pelar teta", contó la actriz en sus historias de Instagram mientras se encontraba adentro de su auto y a punto de salir como Dios la trajo al mundo.

Acto seguido, publicó las capturas de algunos mensajes que recibió de sus seguidores donde le cuentan sus experiencias en playas nudistas. "Yo tardé bocha en sacarme la malla porque tenía un viejo re pesado ue me miraba, "¡Qué lindo el mar en tetas!" y "Que felicidad toda esa relajación con los cuerpos" fueron los mensajes que le dejaron a la hermana de Griselda Siciliani.

Incluso, no faltaron las situaciones desopilantes: "Fui con mi ex. Viene un viejo caminando manoseandose las bolas, saluda y le da la mano a mi ex, pidió que contribuyamos con la playa. Mientras ellos hablaban yo no podía parar de reír. El tipo se ofendió por mi risa y se fue", le relató un usuario.

Sin embargo, no todo fue diversión para Siciliani ya que previamente había publicado una fotografía donde se la ve al costado de la ruta con los pantalones bajos mientras hace sus necesidades. "Piyada rutera", escribió en tono de chiste junto a la imagen que a pesar de no mostrar sus partes íntimas fue censurada por Instagram.

Luego de recibir la adverencia de la red social de que su contenido fue bajado por "incluir actividad sexual", Leticia apuntó sin filtro: "No pueden ser tan caretas".