Leticia Brédice volvió a denunciar a su ex pareja, Federico Parrilla, a través de las redes sociales. La actriz acusó al joven de "mentiroso, maltratador y abusador".

"Y vos ladrón... mi camioneta. Dale pibe. Tratás mal, cortás el teléfono. Mala gente, es de mi hijo", lanzó la artista en sus historias de Instagram con una foto de su ex novio. Mientras que en otra sostuvo: "Basta de abusadores y maltratadores. No violencia física (sic) Esto es violencia".

.

Esta no es la primera vez que Bredice denuncia públicamente a Parrilla. La primera vez escribió: "Me ofendés, me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo. Me cansaste. Mala leche".

Luego borró sus publicaciones y se disculpó ante cámara al decir que lo inculpó tras un estado de borrachera.