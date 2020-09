Leo García era una de las nuevas figuras anunciadas para incorporarse al " Cantando 2020" y tendría como compañera a Melina de Piano. Pero finalmente el músico no ingresó al certamen y culpó contra Esmeralda Mitre.

A través de las redes sociales, García comenzó una guerra con la empresaria y la acusó de su baja en el ciclo producido por Marcelo Tinelli. En su cuenta de Twitter publicó un polémico compilado de imágenes y frases de Esmeralda y manifestó: "¡Buen día! Les dejo el Remix dance para este viernes de la ricachona que se cag... en todo".

.

Su video alcanzó miles de reproducciones, pero después el intérprete decidió redoblar la apuesta y en otro posteo aseguró: "Me pone feliz saber que Marcelo Tinelli no es quien me desplazó del 'Cantando 2020' si no, Esmeralda Mitre. Triste, igual un sábado feliz y pop!".

Su comentario generó la reacción de la mediática, quien aprovechó la oportunidad para responder. "¿¡Yo?! ¡Lo que me faltaba! Leíto querido nadie te bajó, yo no tengo ese poder ¡No me voy a pelear con vos aunque lo intentes! Pero además, eras mi invitado, no el de Marce. ¡Y te invité con todo amor! Besos", disparó picante.

A los pocos minutos, Leo volvió a referirse al cruce y manifestó: "Que repercu lo que dije de Esmeralda (no la arrobo porque me da miedo)".