La cuarentena obligatoria que se decretó en varios países hizo que las personas pasen más horas de sus vidas conectados a sus teléfonos celulares.

Tik Tok es una de la aplicaciones más descargadas de los últimos días y desafía a millones de usuarios a que realicen divertidos challenges y videos. Para no quedarse afuera, la reconocida influencer Lele Pons se filmó mientras interpretaba uno de ellos y ¡casi se mata!

La joven de 23 años preocupó a sus más de 40 millones de seguidores de Instagram al compartirles la graciosa, pero peligrosa grabación en la que se muestra bailando "Culo", el tema de José de las Heras y Ghetto Flow.

Mientras movía sus caderas al ritmo de la música, la actriz pierde el equilibrio y cae directo a una puerta de vidrio que no aguantó su peso y se quebró al instante. Sin embargo, no fue más que un susto ya que Pons le quitó dramatismo a lo ocurrido tras publicar aquel momento.

¡Se salvó de milagro!

"When you’re still learning how to do these TikToks dances... 1..2..3.... this is how 2020 is going", escribió irónica. (Cuando sguís aprendiendo cómo hacer estos videos de Tik Tok. 1, 2, 3 ... así es cómo está yendo el 2020).

¡Mirá!