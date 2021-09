Luego de las especulaciones sobre la reconciliación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, que fue confirmada por Ángel De Brito, ahora surgió nueva evidencia que reafirma que están juntos. La cuenta de Instagram Chusmeteando mostró que la pareja estuvo en el departamento de la conductora del "Club de las divorciadas", y él le sacó una foto para sus redes sociales.

Aunque el viernes Laurita respondió de forma ambigua que "no tenía nada para decir", sobre su reconciliación con Cabré, las nuevas pruebas no dejan lugar a dudas.

En nota con Intrusos", Fernández había dicho: “Si no conté nada o si no mostré es porque no. Estoy muy bien y muy tranquila, las cosas se irán dando para un lado o para el otro, pero cuando yo sienta que sea de una u otra manera lo compartiré o no”.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Laurita subió algunas instantáneas en su casa, comiendo pizza vestida con un jean y remera blanca. Pero como ahora todo el mundo está pendiente sobre quién pudo haber tomado esas fotos, comenzaron las sospechas.

La cuenta de Instagram Chusmeteando intervino la fotografía, expuso los colores para lograr ver el reflejo en la ventana de la cocina y mostró el resultado: Allí se ve claramente la silueta del galán, quien fue fotógrafo de la sesión, y hasta se lo nota sonriente.

“Si aumentamos el contraste de esta foto… ¡Hola, Nico! ¡Listo!”, dijeron en la publicación.