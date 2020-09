Laurita Fernández blanqueó su reconciliación con Nico Cabré y compartió una imagen en el auto del actor, pero lo que muchos no se dieron cuenta es que en el espejo lateral se lo puede ver capturando el momento.

Laurita Fernández posó con el nuevo auto de Nico Cabré

La conductora del " Cantando 2020" retrató varios momentos de su fin de semana, desde pasear en el nuevo Fitito de la década del 70' junto a Cabré, hacer una sesión de fotos en el auto hasta lavarlo con una hidrolavadora.

La imagen que conmocionó en las redes

La pareja disfrutó del soleado domingo en la casa de Pilar del actor y la bailarina compartió una serie de fotografías para celebrar la llegada del nuevo integrante de la familia: "Salió la máquina a la pista".

Pero la publicación que a muchos les llamó la atención fue la que muestra a Laurita dentro del auto con una mirada introspectiva. Un detalle llamativo de la imagen es que se puede ver a Cabré en el espejo lateral.

Fue en "Los ángeles de la mañana" que la conductora habló sobre su relación: “Sí, está todo más que bien, yo estoy muy bien". Al ser cuestionada sobre si la figura miraba el " Cantando 2020", esta no dudó en responder: “Él cada tanto lo mira, no es de mirarlo todo el tiempo. Porque me dice ‘Yo me pongo muy nervioso por vos’ (risas), o sea que lo mira cada tanto”.