En el primer puesto de "Los Escandalones" de este viernes, Rodrigo Lussich lanzó una bomba para el mundo de la farándula argentina. El panelista aseguró que existen fuertes rumores de romance entre Marcelo Tinelli y Laurita Fernández.

Más allá de que fuentes cercanas al conductor de " ShowMatch" indican que las posibilidades de reconciliación con Guillermina Valdés son muy altas, en " Intrusos" aclararon que esta versión nació en los pasillos de Laflia, la productora que encabeza Tinelli.

“¿Qué onda Tinelli? ¿Te estás reconciliando con Guillermina Valdés o harás caso a los que dicen que estás con Laurita Fernández? Es lo que dicen che, esa maldad”, advirtió el periodista uruguayo en su segmento.

Y agregó: “No solo está instalado sino que lo repiten como un mantra. Sobre todo, y siguiendo tu línea, a la hora de atacarla a ella como diciendo 'y sí, está con Tinelli', como si Laurita no tuviera suficiente mérito para conducir un programa de esas características. Seguramente con Laurita no pasa nada pero es el rumor instalado. Tal vez Tinelli tendría que salir a aclarar su situación”.

No obstante, la conductora del "Cantando 2020" se enteró del rumor que se instaló en el ciclo de América y salió furiosa a aclarar los tantos en Twitter. “No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas", expresó indignada la bailarina.