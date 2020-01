Oriana Sabatini fue convocada para debutar en la pista del "Bailando" y si bien todavía no firmó el contrato, aseguran que la hija de Catherine Fulop está muy entusiasmada con la propuesta a tal punto que pidió coach y bailarín.

Mientras analiza qué hacer de su futuro laboral, la joven de 23 años disfruta de su presente amoroso con Paulo Dybala, con quien vive en Italia desde casi el comienzo de su relación en 2018.

.

La cantante se muestra súper enamorada del futbolista y suele dedicarle románticos posteos en sus redes sociales. En esta oportunidad, la actriz se tomó un momento para escribir unas emotivas y cálidas palabras para su pareja, que enterneció a sus seguidores de Instagram.

"¿Viste cuando a veces tenés tanto amor que no te entra más en el cuerpo y sentís que si hacés nada con el vas a explotar? Así me tenés. Siempre digo que es imposible que me ames, así que algo bien debo haber hecho para merecerte porque me hacés sentir tan bien que esas sensaciones sólo son normales en los sueños. Sólo quiero avisarles que si este es uno, no me despierten nunca", escribió Oriana muy romántica en su red social.