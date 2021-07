Fuertes versiones de infidelidad giran en torno a Mery del Cerro y Meme Bouquet a partir de un picante comentario en las redes sociales que buscó desenmascarar al DJ.

Están en pareja desde hace once años y tienen dos nenas en común, Mila y Cala. Ahora, él se encuentra varado en Estados Unidos, donde viajó por trabajo, mientras que la actriz permanece en la Argentina al cuidado de sus hijas.

Todo comenzó cuando el músico compartió en su cuenta de Instagram un dulce video de sus pequeñas que le envió la modelo y aseguró: "Extrañándolas Mucho! Me mandan este video de un baile de Milu para mi, Cala diciendo Papá ¡y Rudo al lado como siempre! Con la Mejor Mamá del Mundo bancando en Bs As.¡Las Amo! Espero verlas pronto porque no sé cómo voy a hacer".

Pero la usuaria Dana Blanco comentó con una fuerte denuncia de engaño contra él: "Las extraño, dice. Cansado de gorrearla. ¿Cómo te da la cara para publicar esto después de todas las minas que salieron diciendo que estuviste con ellas en Mar del Plata? Más de una te ha visto, inclusive famosos. Sinvergüenza, no tenés cara".

El comentario que desató la discordia

Los trascendidos no tardaron en circular y la ex "Casi Ángeles" debió salir a desmentir los rumores. "Están diciendo cualquier cosa. Yo puse eso anoche por otro motivo. Con Meme estamos bárbaro. Lo extrañamos un montón y él a nosotras. Hablamos todos los días. Si Dios quiere en breve está con nosotras", aclaró, pero no fue suficiente.

El descargo de Mery del Cerro.

A los pocos minutos de su descargo, la usuaria que comenzó la polémica volvió a hacer de las suyas y compartió una historia en la que aseguró que le escribieron "las chicas que estuvieron con él" y DiarioShow.com tuvo acceso a una de esas conversaciones.

"Hace años se sabe que la cag... Yo sabía por amigas que en las fiestas donde era DJ la cagab... Él fue el DJ en la fiesta de fin de años de la empresa donde trabajo y también te tira cualquiera. No entiendo cómo se deja tanto ella", aseguró una joven en un intercambio de mensajes.

Y remarcó: "La cag... desde siempre, o al menos yo siempre lo supe. Lo raro que siempre lo cubrieron y nunca nadie dice nada".

Mensajes que apuntan contra Meme Bouquet.

Consultada acerca de las razones que la motivaron para hacer el polémico comentario en el posteo de Bouquet, la usuaria contó: "Porque me parece un caradura total. Todo lo que salió y ya es público y que ponga eso me pareció un montón".

Además reveló: "Una chica me contó que estuvo con él, pero no quiere salir a hablar. Y otras chicas me contaron de amigas".

Por otro lado, antes de que saltara el conflicto, la cuenta de Twitter @yyeguo también había publicado sugerentes chats acerca de los amoríos de Bouquet. "Acá en Mardel también la cag... con una mina que trabajaba en un local de ropa de hombre", "Soy de Salta y me tiraron la data de que la cag... con un piba. Pueblo chico, infierno grande", cuentan los mensajes.

Mientras que otro detalló: "Tengo un conocido que trabajó para Meme. Él junto con otro socio son dueños de dos bares. Se decía entre los empleados (que vieron cosas raras) que la encargada se cog... a Meme y que por eso había llegado a ser encargada".