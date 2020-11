Luego de regresar a España en plena pandemia de coronavirus para continuar con el rodaje de "Sky Rojo", Lali Espósito puso fin a su relación de tres años con Santiago Mocorrea y pronto nacieron rumores de un nuevo romance.

Las versiones más fuertes de una nueva relación de la artista apuntan a su compañero de elenco Miguel Ángel Silvestre. Luego de que se viralizara un video en el que se lo escucha al actor español diciéndole a Lali "me vuelves loco, me encantas, todo", ella salió a desmentir las versiones y aclaró que no había ningún coqueteo.

.

Sin embargo, Juariu descubrió pruebas de la cercana relación que existe entre ellos. A través de historias de Instagram, la periodista pudo comprobar que Lali y Silvestre habrían compartido una cena.

Primero, la instagramer recordó un clip del actor en el que se lo ve bailando y destacó su vestimenta. Luego compartió la foto que subió la cantante de "Laligera" en la que aparece el brazo de un hombre luciendo el mismo buzo y reloj que usó el español.

De todas formas aclaró: "Igual para mí son amigos gente" y después compartió una captura de pantalla de una transmisión en vivo en la que Miguel Ángel le dice a su compañera en la ficción: "Qué graciosa eres hermanita".

Las pruebas de la relación entre Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre

Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre habrían compartido una cena