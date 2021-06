A menos de una semana de confirmar su romance en forma pública, Nicole Neumann y José Manuel Urcera compartieron en sus redes sociales las primeras fotos juntos.

Los tortolitos habían tratado de mantener su relación con un bajo perfil y fuera de los medios. Es más, en varias oportunidades, la modelo desmintió los rumores que la vinculaban al piloto de Turismo Carretera hasta que fueron descubiertos en su escapada a Neuquén.

Pero ahora que se sabe toda la verdad acerca del noviazgo, la pareja ya no oculta su amor. Este fin de semana Nicole acompañó al joven de 29 años a un circuito de motos donde probó su destreza también en dos ruedas y lo mostraron en Instagram.

Manu subió una historia acaramelada con Nikita y junto a la moto y le dedicó el emoji de un corazón. Mientras que ella mostró el momento en el que filmaba a su novio sobre la motocicleta. Además, el deportista posteó un video en el que aparece la conductora alentando sus piruetas.

Las primeras fotos de Nicole Neumann y su novio juntos

Enamorados

Días después de que su romance saliera a la luz, la ex novia del piloto Mica Álvarez Cuesta contó que se cruzó a la pareja en Neuquén y que soltó un desafortunado comentario: "¿Le contaste que nosotros... estuvimos el sábado?".

La modelo no tardó en reaccionar y le respondió picante: "Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo, es como condición sine qua non. No me engancho con ex ni pasados de nadie".