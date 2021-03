Después de vivir unas agitadas vacaciones en Miami, por las cuales reveló que tuvo miedo por la posibilidad de no poder regresar al país, Yanina Latorre protagonizó otro angustiante momento en las redes por el comienzo del primer último día de Dieguito, su hijo menor.

Como acostumbraban hacer antes de la pandemia del coronavirus y las medidas de distanciamiento social, el hijo de la panelista y Diego Latorre celebró el "UPD" (último primer día) y la angelita se mostró muy afectada por no poder estar presente.

La angelita celebró el primer último día de colegio de su hijo pero también se mostró muy angustiada.

“Buen día, hoy estoy así (pulgar abajo). Dieguito empezó quinto año, su último primer día. Al final festejaron, estuvieron toda la noche juntos, como en la época de Lola, eso es lo que me tiene contenta. Quiero que los chicos traten de tener una vida normal, disfrutar… Que cagada esto de la pandemia”, comenzó en su cuenta de Instagram.

“Pero, ¿qué pasó? Yo estoy acá en Pilar, él en Capital… Saben que nos vinimos a vivir a Pilar y el colegio en Capital, quinto año, no lo iba a cambiar por quinto año”, manifestó con tristeza.

Latorre reveló que lloró un poco por la despedida de su hijo.

“Entonces, viste que ellos odian que una se meta y vaya, pero una se mete en la puerta, pispea, roba una fotito… Estoy acá, las mamás están mandando videos, fotitos, que no subo porque Dieguito me mata, pero hace un ratito lloré cuando vi todo”, reveló sobre

Latorre terminó al contar que es la primera vez que no acompañó a su hijo al colegio: “Es la primera vez desde que Dieguito empezó el colegio, yo no lo acompaño y encima, este es el último año que es la última vez. Odio no estar… El tema es que no fui como él no pasó la noche acá, estuvieron juntos y yo estoy acá en Pilar, dije ‘haber si voy y no los encuentro’”.

¡Mirá lo que dijo Yanina Latorre sobre el último primer día de clases de su hijo!