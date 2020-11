Este jueves se vivió una jornada histórica en Argentina ya que se realizó la gran despedida a Diego Maradona. El astro del fútbol falleció a los 60 años el miércoles y la noticia conmocionó al mundo.

Sin embargo, así como su vida estuvo envuelta en escándalos, su último adiós tuvo varios conflictos en puerta. Luego de que el Gobierno nacional decidiera decretar tres días de duelo y de que se decidiera hacer el velorio en Casa Rosada, el círculo familiar del Diez determinó hacer un evento íntimo antes de las 6 de la mañana, horario en el que se abrieron las puertas de la Casa de Gobierno para recibir al público.

No obstante, Rocío Oliva quiso participar de la reunión íntima para poder despedirse de su expareja a cajón abierto ya que luego fue cerrado de forma definitiva. Para sorpresa de todos, Oliva no pudo ingresar ya que había una lista de nombres y ella no estaba incluida en ella. En declaraciones a la prensa, la periodista deportiva reveló que se comunicó con Claudia Villafañe y que ella le aclaró que no estaba a cargo del ingreso y que no podía hacer nada para revertir la situación.

Con lágrimas en los ojos, Rocío se retiró del lugar sin poder tener el último momento con quien fuera su pareja durante seis años.

Las horas pasaron, pero la angustia y la bronca no cesan. La panelista de "Polémica en el Bar" no publicó ningún contenido en sus redes sociales para despedir al deportista, pero sí reposteó algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores en Instagram en donde deja bien en claro cuál es su postura sobre lo sucedido.

"Vos sabes que él se fue con todo el hacia a vos y vos lo tenés en tu corazón. Los mejores recuerdos juntos, él sabe que vos lo amaste y vos sabes que él se fue amándote, lo mejor guardalo en tu alma, te acompaño", "Lo cuidaste siempre, somotos testigo de eso. Él se fue amndote con locura", "Aunque sea a distancia, los quiero ver así sonriendo", "El que no te hayan dejado despedirte no tapa el gran amor que te tenía. Ese es el problema, contra los sentimientos nadie puede", "Él era feliz con ella y a ella no la dejaron despedirse de él", "Todo lo que lo cuidaste va a volver a vos multiplicado", entre otros, fueron los mensajes que la mediática compartió en sus historias de Instagram y que avalan la indignación que siente por no haber sido parte de esa despedida.

Lo cierto es que todo apunta que la negativa sobre Oliva proviene de la propia Villafañe o de sus hijas, Dalma y Gianinna. Verónica Ojeda, también ex pareja y madre de Dieguito Fernando, formó parte del evento, lo cual despertó más sospechas sobre las internas que ya vienen de larga data en el clan Maradona.