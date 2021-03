El mundo del espectáculo está de luto luego de conocerse el repentino fallecimiento de Sofía Sarkany, diseñadora e hija mayor de Ricky Sarkany, tras una larga batalla contra el cáncer de útero.

A pesar de que el diseñador y su pareja, Graciela Papini, compartieron algunass palabras sobre la muerte de su primogénita, poco se supo del círculo cercano de la joven que falleció a una semana de convertirse en mamá de Félix, fruto de su relación con Tomás Allende.

La última imagen de la diseñadora junto a su hijo, Félix. Gentileza: Infobae.

A través de las redes, dos de las tres hermanas de la fallecida artista, Josefina y Clara, le dedicaron emocionantes posteos acompañados de algunas fotografías de sus viajes alrededor del mundo.

"Te voy a extrañar tanto tanto tanto. Toda mi vida. Gracias por esta hermosa vida compartida. Fuiste sos y serás mi hermana y mejor amiga. Y ahora, como me dijiste, ambas guardianas de nuestros bebés", manifestó Josefina Sarkany en su cuenta de Instagram.

Las cuatro hermanas Sarkany, Clara, Sofía, Josefina y Violeta, junto al diseñador.

"Quiero compartir un poemita que te escribí hace un año. Porque sé que lo lograste y que esa manito no me va a faltar nunca: Hermana mía, te puedo ver. Llena de vida, feliz. Llena de arrugas de haber vivido, de haber transitado emociones, de alegrías y algunos dolores. Si solo supiéramos hoy, los tesoros que la vida nos va a regalar. No lo sabemos, aunque yo me pongo a fantasear. Con tus logros. Con tu recompensa. Con tu tan ansiada primavera", agregó la mamá de Luca, el primer nieto de Sarkany.

.



"Queda tanto por hacer, queda tanto por vivir. Caminemos juntas como siempre. De la manito por ahí. Hermana mía te puedo ver. Muy presente por aquí. Hoy y siempre para siempre. Muy tranquila y feliz. Gracias por enseñarme tanto. Sos infinita. Te amo para siempre mi Popsi. Jorfree Caballito de Mar", cerró la segunda hija del diseñador y su pareja.

Por su parte, Clara Sarkany también homenajeó a su fallecida hermana con un reflexivo mensaje de despedida en las redes: "Popsiqueen, bebé ¿Cómo se sigue la vida sin vos? Toda una vida juntas, mi compañera de absolutamente todo, mi soulmate, mi cómplice, mi hermana, mi mejor amiga y mi clon. Estoy eternamente agradecida de haberme elegido como tu hermana, es todo un honor. Gracias por enseñarme tanto, por marcar el camino, por tanto pero TANTO amor y sabiduría. Popita te voy a extrañar horrores, te voy a pensar todos los días pero siempre con una sonrisa, porque si hay algo que la enfermedad no te saco fue tu enorme sonrisa".

"Te fuiste cuando sonaba tu canción favorita, y te haciamos masajitos, te dábamos besos, te cantábamos y charlábamos. Tan vos. Llena de amor. Gracias por tantos momentos mágicos, hermanita mia. Sos una luchadora, una sabia y una persona llena de bondad y amor. Volá MUY ALTO. ¡Pintá el cielo con tu pasión y descansa que lo diste todo y más! Ya nos volveremos a ver", expresó.

Las cuatro hermanas junto a su mamá, Graciela Papini.

"Gracias por dejarnos a dos angelitos en esta tierra: un hermano increíble y un sobrinito que es un budita lleno de paz. Prometo cuidarlos mucho. Llevo tu sonrisa como bandera. Llevo tu alma en mi corazón. Llevo recuerdos mágicos en mi cabeza. La vida te dio mucho y vos supiste exprimirla a full. La vida te da y te saca. A veces puede ser muy injusta. Pero estoy eternamente agradecida de haber pasado 22 años a tu lado, de haber aprendido de tu experiencia y consejos tan sabios", continuó.

Y cerró: "Los que te conocen tienen una suerte, sos oro hermana. Te amo, te adoro, te quiero, te extraño y te admiro con el alma popsiqueen. Vola muy muy alto amorsito. Gracias por tanto. Sos eterna. El cielo está de fiesta".