Tras el lanzamiento de la película de Gilda en 2016, protagonizada por Natalia Oreiro, se creó un Instagram del film para promoverle a los fanáticos un espacio dedicado a la recordada cantante y mostrarles registros, recuerdos y material exclusivo de ella.

En esta oportunidad, Fabricio Cagnin, el hijo de la intérprete de "No me arrepiento de este amor", compartió fotos inéditas de su madre. "¿Qué ves cuándo la ves? Contanos qué es lo que más te gusta de Gilda. A mi me encanta su espontaneidad y su coraje. Genuina y valiente", escribió en un primer posteo.



Mientras que en un segundo, mostró otra de las imágenes del álbum familiar y manifestó: "Gilda, bellísima, directo del álbum familiar de Fabri y Bren para compartirla con ustedes".

Míriam Alejandra Bianch, su nombre verdadero, falleció el 7 de septiembre de 1996 en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12 tras sufrir un accidente con el micro en el que viajaba. Al embestir un camión, la artista murió junto a su madre, su hija mayor, tres de sus músicos y el chofer del vehículo.

La carrera artística de Gilda fue corta pero fue tan grande el éxito que tuvieron sus inolvidables canciones que se terminó convirtiendo en un ícono de la música argentina.