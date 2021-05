En plena pandemia de coronavirus, Delfina, la hija de Roberto García Moritán y Milagros Brito, cumplió sus 15 años. Si bien la joven no pudo realizar una fiesta a lo grande como acostumbran a hacer las adolescentes a esa edad, sí llevó a cabo una íntima reunión familiar en donde destacó la presencia de Pampita.

Como era de esperar, los padres de la joven compartieron dulces posteos en sus redes sociales y expresaron todo el amor que tienen por ella. El marido de la conductora manifestó: "¡15 años mi amor! No puedo creer el orgullo que me da ser tu papá ¡Te amo con todo corazón!". Mientras que la madre escribió: "15 años de ser tu mamá. Te deseo que sigas siendo de esas personas que hacen más lindo este mundo... alegre, leal, sincera, entusiasta y amorosa. Ojalá pueda seguir acompañándote siempre con corazón y libertad en esta aventura de la vida. Te Amo!".

A su vez, compartió imágenes de la celebración y agradeció a Pampita por el obsequio que le dio a su hija. "Quiero compartir con ustedes el regalo divino que le hizo Caro a Delfi. Mandó a imprimir todas estas fotos de gente que Delfi quiere mucho y que no pudieron estar con ella. Trajo todos estos globos… la idea me pareció alucinante. Esto le queda para siempre, me pareció una genialidad y el tiempo que se tomó para hacerlo. Divino", contó.

.

Además, a la adolescente la sorprendieron con un emotivo video que realizaron sus familiares y amigos.