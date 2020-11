En la década del 90 Mariana Nannis protagonizó varios escándalos que dejaron ver su fuerte temperamento. Luego desapareció por un tiempo de los medios, hasta que recientemente volvió con todo a la luz pública tras su divorcio de Claudio Paul Caniggia. Desde entonces se mostró enojada con su ex y especialmente con su nueva novia Sofía Bonelli, a la que ahora atacó de una manera terrible.

Recién llegada a Miami, Nannis subió algunas historias a su cuenta de Instagram tirando varios palitos, y luego directamente insutando a la modelo.

"Me fui de Buenos Aires porque está muy aburrido. Me vine a Miami porque está re divertido. Y en Victoria Secret unas tangas he adquirido, pero no para mí sino para tu marido", escribió en verso mientras recorría un local de lencería.

Al video lo musicalizó con la canción "Mentirosa" de un trapero mexicano. Si bien no menciona a quién se dirige, en las redes surgieron varios nombres que pertenecen a la "lista negra" de Mariana.

Muchos pensaron enseguida en Bonelli, ya que habló de ella en varias oportunidades. A los pocos minutos, la mediática volvió a descargar en la misma red social, y esta vez utilizando una foto de Sofía.

.

"Lo que te voy a decir te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar", escribió junto a una foto de la pareja de su ex marido, dando a entender que es una mujer trans.

En una tercera historia, mostró otra imagen de la modelo para dejarla mal parada. "Largá el Photoshop y los filtros. Jajajaja", escribió junto a la música de "Enemigos ocultos" de Ozuna.

Aunque podría estar motivada por despecho o algún otro conflicto interno con Caniggia, se rumorea que las publicaciones podrían haber sido en respuesta a algo que le ocurrió a Mariana. ¿Continuará esta guerra?

