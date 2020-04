La salida de Érica Rivas de " Casados con Hijos" revolucionó en el mundo del espectáculo ya que miles de espectadores esperaban que la actriz que encarna a María Elena Fuseneco estuviera en la obra teatral que se postergó para el 2021 por el coronavirus.

Tras el escándalo, la artista compartió un descargo en la redes sociales para explicar lo sucedido e informó que la decisión la tomó la producción y que ella estaba feliz de volverse a encontrar con su público: "Yo no me bajé del proyecto de " Casados con Hijos" y no es verdad que tengo compromisos laborales".

Por su parte, Ángel de Brito comunicó en su cuenta de Twitter que "de las 70.000 entradas vendidas, solo se devolvieron 60" y que el posteo de Rivas "no cayó bien en el elenco porque expone a todos a una situación incómoda". "Se ubicó en un ‘rol de víctima’ cuando simplemente no hubo un acuerdo artístico. Tampoco es Hamlet, sino una versión renovada y aggiornada de #CasadosConHijos", sostuvo el conductor de la farándula argentina. Más allá de la información que brindó, lo que llamó la atención fue que Florencia Peña le puso "me gusta" a aquellos dos tuits.

.

En esta oportunidad, el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" volvió a tuitear y comentó las exigencias de la actriz. Al respecto advirtió: "Érica Rivas es la única actriz del elenco que solicitó cambios en el guión y cuando lo cambiaron no aceptó. No solo eso, sino que pidió más dinero y dijo: 'Voy a tener que trabajar mucho más'".

¡Tremendo!